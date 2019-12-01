İsveç'te yabancı öğrencilere oturum izni kurallarında değişiklik yapıldı

01.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:28

İsveç parlamentosu, ülkeye gelen öğrenciler ve araştırmacılar için oturum izni kurallarında değişiklik yapan yasayı onayladı. Buna göre İsveç'te eğitim gören yabancı öğrencilere, okulun bitmesini takriben iş aramak için bir yıla kadar oturum izni verilecek.



Parlamentodan yılbaşı itibariyle yürürlüğe girecek yasaya ilişkin yapılan açıklamada, "Teklifin hedefi Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden daha çok öğrenci ve araştırmacı çekmek, burada eğitim görenlerin kalmasını ve iş aramasını kolaylaştırmak ve böylelikle bilgiyle inovasyonu teşvik etmek" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle