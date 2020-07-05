İsveç'te Uygur Türkleri Çin'i protesto etti İsveç'te, Uygur Türkleri Çin'in yaptığı baskı, zulüm ve katliamları protesto etti.

İsveç'te, Uygur Türkleri Çin'in yaptığı baskı, zulüm ve katliamları protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Çin Büyükelçiliği önünde toplanan Uygur Türkleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (Doğu Türkistan) soydaşlarına yaptığı baskı, zulüm ve katliamları 11. yıldönümünde protesto etti. Protestocular ellerinde İsviçre ve Doğu Türkistan bayraklarının yanı sıra baskılar sonucu hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdı.

Uygur Maarif Derneği Başkanı Adem Galip, yaptığı açıklamada "Doğu Türkistan'da 11 sene önce yaşananlar adeta bir katliamdır. Acımızı içimize gömüyoruz. Mücadelemiz amacına ulaşana, katliamlar ve baskılar bitene kadar protestolara devam edeceğiz. 11 sene önce sözde Çin medyasına göre 197 kişi yaşamını yitirdi, bin 680 kişi ise yaralandı. Bizim edindiğimiz bilgilere göre ise bin kişi şehit oldu. 4 binden fazla kişi ise yaralandı. Bu korkunç Çin katliamını Uygur Türkleri olarak birçok şehirde yaptığımız protestolar ile dünyaya hatırlatıyoruz " dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA