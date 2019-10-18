İsveç'te, Türkiye'yi destekleyen Süryani Kilisesi yakınlarında patlama

İsveç'te, Türkiye'yi destekleyen Süryani Kilisesi yakınlarında patlama

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Türkiye'ye yakınlığı ile bilinen Süryani kilisesi olan St. Afrem Kilisesi yakınlarında patlama meydana geldi.

18.10.2019 12:34
İsveç'te, Türkiye'yi destekleyen Süryani Kilisesi yakınlarında patlama

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Türkiye'ye yakınlığı ile bilinen Süryani kilisesi olan St. Afrem Kilisesi yakınlarında patlama meydana geldi.


İsveç'in başkenti Stockholm'de dün gece saatlerinde 2 ayrı patlama meydana geldi. İlk patlama başkent Stockholm'e bağlı Södertalje semtinde bulunan Türkiye'ye yakınlığı ile bilinen Süryani Kilisesi olan St Afrem Kilisesi yakınlarında yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında kilise zarar görmedi.


İkinci patlama ise gece 03.00 sıralarında Stockholm'un dış mahallelerinden Waxholm'de bulunan bir çiftlikte meydana geldi.


Stockholm Basın Sözcüsü Ola Österling, "Bu patlamaların arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyoruz" dedi.


Olaylarla alakalı soruşturma başlatıldı. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA
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