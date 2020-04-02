İsveç'te Türk vatandaşlarından sağlık personeline moral için pizza ikramı - STOCKHOLM İsveç'in başkenti Stockholm'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç teşkilatı tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden Karolinska Hastanesi çalışanlarına pizza ikram edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç teşkilatı tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden Karolinska Hastanesi çalışanlarına pizza ikram edildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede zaman kavramı gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarına İsveç genelinde gurbetçilerin desteği sürüyor.

UID İsveç teşkilatı da bu kapsamda, Stockholm'de Karolinska Hastanesi personeline pizza ikramında bulundu.

UID İsveç Başkanı Özer Eken AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların sağlığı için hayatlarını riske atma pahasına gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan sağlıkçılara moral vermek istediklerini söyledi.

İsveç'in birçok bölgesinde yaşayan gurbetçilerin son bir haftada sağlık çalışanlarına desteklerini basından sevinerek takip ettiklerini belirten Eken, "Bu virüs nedeniyle özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına destek ve moral vermek istedik. Bu konuda bize destek olan gurbetçi restoran sahiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

Karolinkska Hastanesi Bilgilendirme Bölüm Şefi Serkan Uzel de hafta boyunca Türk girişimcilerin sağlıkçılara ikramlarının sürdüğünü dile getirerek, UID ve Türk girişimcilere teşekkür etti.

Sağlıkçılara Özbek pilavı

İsveç'te yaşayan Özbek vatandaşları da Stockholm'deki Huddinge Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına Özbek pilavı ikram etti.

Stockholm'de restoran işleten Ramazan Gambiten, Kovid-19 ile mücadele eden İsveçli sağlık çalışanlarına, Müslümanların yanlarında olduğunu göstermek için bu ikram yaptıklarını söyledi.

Özbek pilavını dışarıda kazanda pişirdiklerini ve taş fırında taze Özbek ekmeği yaptıklarını belirten Gambiten, sağlık çalışanlarının da kendilerini alkışladıklarını ve çok sevindiklerini ifade etti.

Kaynak: AA