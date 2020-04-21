İsveç'te Türk kadınları, sağlık çalışanları için gönüllü maske dikiyor
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İsveç, Güncel

İsveç'te Türk kadınları, sağlık çalışanları için gönüllü maske dikiyor

İsveç'te yaşayan Türk kadınları korona virüs salgını ile mücadeleye destek olmak amacı ile gönüllü olarak maske dikiyor.

21.04.2020 00:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:10
İsveç'te Türk kadınları, sağlık çalışanları için gönüllü maske dikiyor

İsveç'te yaşayan Türk kadınları korona virüs salgını ile mücadeleye destek olmak amacı ile gönüllü olarak maske dikiyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa'da hastanelerdeki ekipman yetersizliği sağlık çalışanlarını olumsuz etkiliyor. İsveç'in Göteborg kentinde bulunan Lale Türk Kültür Kadın Derneği tarafından gönüllü olarak maske dikilirken, maskeler hastane ve huzurevlerine teslim ediliyor. Lale Türk Kültür Kadın Derneği Başkanı Süleyha Taş, yaptığı açıklamada gönüllü olarak koruyucu maske diktiklerini ve hediyelik piknik paketi hazırladıklarını belirterek bunları hastane ve yaşlı evlerine teslim edildiğini aktarırken, "Birçok kadın çocukları ile birlikte atölyeye çevirdiğimiz dernek lokalinde sağlık çalışanları ve huzurevlerinde yaşayan yaşlı insanlar için maske dikip hazırlıyoruz. Hazırladığımız maske ve piknik sepetlerini Sahlgrenska Üniversite Hastanesi ve Östra Hastanesi sağlık çalışanlarına teslim ettik, bir yaşlı evine ise hazırladığımız paketlerden gönderdik" ifadelerini kullandı.

Taş, Türk insanın yardım sever olduğunu dile getirerek, desteklerinden dolayı sağlık çalışanlarının kendilerine teşekkür ettiklerini ifade etti. İsveç'te toplam korona virüs vaka sayısı 14 bin 777'ye, hayatını kaybedenler ise bin 580'e ulaştı. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

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