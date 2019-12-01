İsveç'te Türk asıllı siyasi parti lideri Mikail Yüksel: Aşırı sağcı ve ırkçıların hedefindeyim

01.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:13

İsveç'te 4 ay önce göçmenleri temsil etmek üzere Farklı Renkler Partisini kuran Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel, aşırı sağcı ve ırkçıların sözlü ve yazılı tacizine maruz kaldığını belirtti.



Yüksel, başkent Stokholm'de düzenlediği toplantıda partisi hakkında bilgi verdi. Euronews.com'da Görüntüle