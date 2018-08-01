İsveç'te Sürat Motorlu Hırsızlar Kraliyet Taçlarını Çaldı

İsveç polisi, bir katedralden kraliyete ait bazı mücevherleri çalıp sürat motoruyla kaçan hırsızları arıyor.

"Paha biçilemez" iki taç ve 17. yüzyıldan kalma bir küre Salı günü öğle saatlerinde başkent Stockholm yakınlarındaki Strängnäs kentinden çalındı.

Olay yaşandığı sırada katedral ziyaretçilere açıktı.

Görgü tanıkları iki kişinin koşarak katedralden çıktıklarını söyledi.

Hırsızlar, yakınlardaki Malaren Gölü'nde bir sürat motoruna atladı ve izlerini kaybettirdi.

Polis çok büyük bir arama operasyonu başlattı ancak şu ana kadar hırsızların izine rastlayamadı. Polis: Hırsızlar 1-0 önde

İsveç medyasına konuşan polis sözcüsü Thomas Agnevik, "Hırsızlar şu an 1-0 önde. Çalınan mücevherlere değer biçmek imkansız. Ulusal önem anlamında paha biçilemez parçalar" dedi.

Hırsızların Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol tarafından da arandığını söyleyen İsveç polisi, hırsızların çaldıkları mücevherleri satmalarının çok zor olacağını belirtti.

Altın, değerli taşlar ve incilerle bezeli olan kraliyet mücevherler, İsveç Kralı 9. Karl'ın 1611'deki cenazesinden kalmıştı. Mücevherler katedralde kilitli bir cam vitrinde sergileniyordu.

Yerel medya olayda kimsenin zarar görmediğini bildirdi.

2013'te de Kral 3. Johan'ın cenazesinden kalma mücevherler Vasteras Katedrali'nden çalınmış, birkaç gün sonra isimsiz bir ihbar telefonu üzerine polis mücevherleri şehir dışında çöp poşeti içinde yol üstüne bırakılmış halde bulmuştu.

Hırsızlar yakalanmaları halinde 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.