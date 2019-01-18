İsveç'te Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi Güvenoyu Aldı

İsveç Parlamentosu'nda yapılan oylamada Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre partisi güvenoyu aldı.

İsveç'te 9 Eylül'de yapılan seçimlerden bu yana hükümetin kurulamaması üzerine parlamentoda bugün oylama yapıldı. Sabah yerel saatle 09.00'da yapılan oylamada Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre partisi parlamentonun güvenoyunu aldı. Oylamada Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi 115 evet oyu kullandı. Diğer partilerden Merkez Liberal ve Sol Parti 77 oy ile çekimser kaldı. Oylamanın sonuçlarına göre, hükümeti 2 parti kurulacak. Sosyal Demokrat Parti Başkanı Stefan Lövfen yeniden ise başbakan olacak

Tüm şartları kabul etti oylamayı kazandı

Oylamanın geçebilmesi için Merkez Parti'nin şartlarının içinde dikkat çeken iki şart vardı. Şartlardan birincisi bütün dini okulların kapatılması, ikincisi ise İsveç vatandaşı olacak kişilerin İsveççe öğrenip imtihandan geçmesi. Merkez ve Liberal Parti'nin öne sürdüğü bütün şartları kabul eden Sosyal Demokrat Parti, oylamayı kazandı. Sosyal Demokrat Parti Başkanı Stefan Löfven kendilerine yakın sendikalardan büyük tepki aldı.

Türk milletvekilinin meclisteki görevi devam edecek

Sosyal Demokrat Parti'nin hükümeti kurmasıyla Türk kökenli milletvekili Sultan Kayhan da meclisteki görevine devam edecek. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA