İsveç'te son iki 2 haftada 5 kadın öldürüldü
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İsveç'te son iki 2 haftada 5 kadın öldürüldü

İsveç'te son iki 2 haftada 5 kadın öldürüldü
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ülkesinde son iki haftada 5 kadın cinayetinin işlendiğini belirterek "Kadına şiddet toplumsal bir sorun ve bununla birlikte mücadele etmeliyiz.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ülkesinde son iki haftada 5 kadın cinayetinin işlendiğini belirterek "Kadına şiddet toplumsal bir sorun ve bununla birlikte mücadele etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın erkek eşitliğinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak gösterilen İsveç'te, son haftalarda görülen kadına yönelik şiddet ve cinayetler derin endişelere neden oldu.

Löfven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki haftada 5 kadının öldürüldüğünü belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Geçen yıl ülkemizde yaklaşık 9 bin kadının ciddi şekilde erkeklerden şiddet gördüğüne dair işlem yapıldı. Erkekler tarafından öldürülen annelerinden mahrum bırakılan çocukların durumu beni çok öfkelendiriyor. Kadınları aşağılayan, döven ve öldüren erkeklere derin nefret duyuyoruz. Kadına şiddet toplumsal bir sorun ve bununla birlikte mücadele etmeliyiz."

Löfven, kadına şiddeti engellemek için hükümetin elinden geleni yapacağını vurguladı.

İsveç Suç Önleme Ulusal Konseyinin raporuna göre, 10 milyon nüfuslu ülkede 2020 yılında 39 bin 200 kadın, erkek şiddeti, tecavüz ve cinsel istismar nedeniyle polise şikayette bulundu.

Raporda, "susma kültürüne" dikkat çekilerek şiddete uğrayan kadınların yüzde 80'inin de şikayette bulunmadığı bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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