İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 90 ölüm
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İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 90 ölüm

İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 90 ölüm
04.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:41

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 90 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 90 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 2 bin 769'a çıktı.

İsveç'te son bir günde 90 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 769'a yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 404 artarak, 22 bin 721'e çıktı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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