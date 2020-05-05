İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 85 ölüm

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 85 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 85 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 2 bin 854'e çıktı.

İsveç'te son bir günde 85 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 854'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 495 artarak, 23 bin 216'ya çıktı.

Kaynak: DHA