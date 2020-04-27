İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 80 ölüm İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 80 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 80 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 274'e çıktı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. İsveç'te son bir günde 80 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 274'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 286 artarak, 18 bin 926'ya çıktı.

Kaynak: DHA