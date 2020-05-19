İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 45 ölüm İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 45 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 45 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 3 bin 743'e çıktı.

İsveç'te son bir günde 45 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 743'e yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 422 artarak, 30 bin 799'a yükseldi.

Kaynak: DHA