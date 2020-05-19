İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 45 ölüm
İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 45 kişi yaşamını yitirdi.
19.05.2020 17:12 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:12
İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 45 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 3 bin 743'e çıktı.
İsveç'te son bir günde 45 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 743'e yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 422 artarak, 30 bin 799'a yükseldi.
Kaynak: DHA