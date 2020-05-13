İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 147 ölüm İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 147 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 147 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 3 bin 460'a çıktı.

İsveç'te son bir günde 147 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 460'a yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 637 artarak, 27 bin 909'a yükseldi.

Kaynak: DHA