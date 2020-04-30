İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 124 ölüm

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 124 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 124 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 586'ya çıktı.

İsveç'te son bir günde 124 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 586'ya yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 790 artarak, 21 bin 92'ye çıktı.

Kaynak: DHA