İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 107 ölüm İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 107 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 107 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 462'ye çıktı.

İsveç'te son bir günde 107 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 462'ye yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 681 artarak, 20 bin 302'ye çıktı.

Kaynak: DHA