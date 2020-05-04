İsveç'te son 24 saatte korona virüsten 90 kişi öldü

İsveç'te son 24 saatte korona virüs nedeni ile 90 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 2 bin 769'a yükseldi.

İsveç'te son 24 saatte korona virüs nedeni ile 90 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 2 bin 769'a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 250 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İsveç Ulusal Halk Sağlığı Kurumu, tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeni ile 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 769'a yükseldiği duyuruldu. Kurum, ülkedeki toplam korona virüs vaka sayısının 22 bin 721'e yükseldiğini aktarırken, hastanelerde bin 572 kişinin tedavi altında olduğunu açıkladı. Kurum ayrıca bin 5 kişinin virüsü yenerek taburcu olduğunu ifade ederken, virüsün en çok yaşlı bakım evlerini etkilediğini dile getirdi. Halk Sağlığı Kurumu, başkent Stockholm'de bulunan 400 yaşlı bakım evinin 212'sinin büyük risk altında bulunduğunu açıklarken, bakım evlerinde çok sayıda ölümün yaşandığını vurguladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Doktoru Per Follin, yaptığı açıklamada "Yaşlıların birçoğu talimatları hatırlamak ve anlamakta zorluk çekiyor. Bu sadece Demans (Bunama) hastaları için geçerli değil" ifadelerini kullandı.

İsveç Kraliyet Üniversitesi, tarafından yapılan araştırmada Stockholm'de yaşayanların 10'da 1'ine korona virüs bulaştığı tespit edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA