İsveç'te son 24 saatte korona virüs nedeni ile 42 kişi öldü İsveç'te son 24 saatte korona virüs nedeni ile 42 kişi daha hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 192'ye yükseldi.

İsveç'te son 24 saatte korona virüs nedeni ile 42 kişi daha hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 192'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İsveç'te son 24 saatte 42 kişinin daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetmesinin ardından hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 192'ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin bin 396'sı ise 80 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturuyor. İsveç'te toplam vaka sayısı 18 bin 177'ye ulaşırken, başkent Stockholm salgından en fazla etkilenen şehir konumunda bulunuyor. Stockholm'de 7 binden fazla korona vakası bulunurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 208'e yükseldi.

İsveç'te korona virüs salgını devam ederken, eğitime ara verilmezken, alışveriş merkezleri, kafeler, kuaförler ve benzeri işletmeler açık tutuluyor. Ulusal Halk sağlığı Kurumu, kendilerini hasta hissedenlerin evde kalmalarını çağrısında bulunurken, sosyal mesafeye uyulması gerektiğini duyurdu. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA