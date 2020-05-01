İsveç'te son 24 saatte korona nedeni ile 67 kişi öldü

İsveç'te son 24 saatte 67 kişi daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

İsveç'te son 24 saatte 67 kişi daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İsveç Ulusal Halk Sağlığı Kurumu tarafından bugün yapılan açıklamada İsveç'te son 24 saatte 67 kişinin korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini aktarırken, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 653'e ulaştığını duyurdu. Kurum, toplam korona virüs vaka sayısının 21 bin 520 olduğunu açıklarken, 2 bin 113 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu ifade etti. Kurum ayrıca bin 5 kişinin virüsü yenerek, taburcu olduğunu ifade etti.

İsveç'te internetten satılan testler yasaklandı.

İsveç'te internetten test kiti satışı yasaklandı. İsveç İlaç Ajansı Tıbbi Teknoloji Şefi Eva Lena Hartman, yaptığı açıklamada "Bu ürünlerin kalitesi hakkında çok az şey biliyoruz. İnsanların bu testleri sonuçlarına inanmaması lazım" ifadelerini kullanırken, "Endişeleniyorsanız ve kendinizi test etmek istiyorsanız öncelikle sağlık hizmetlerine gitmelisiniz" dedi. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA