İsveç'te son 24 saatte 81 yeni koronavirüs vakası
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İsveç'te son 24 saatte 81 yeni koronavirüs vakası

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te son 24 saatte 81 yeni koronavirüs vakası
07.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:18

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 4 bin 659'a çıktı.

İsveç'te son bir günde 3 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 659'a yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 81 artarak, 44 bin 730'a yükseldi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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