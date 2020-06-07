İsveç'te son 24 saatte 81 yeni koronavirüs vakası
İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirdi.
07.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:18
İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 4 bin 659'a çıktı.
İsveç'te son bir günde 3 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 659'a yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 81 artarak, 44 bin 730'a yükseldi.
Kaynak: DHA