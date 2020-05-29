İsveç'te son 24 saatte 749 yeni koronavirüs vakası
İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 84 kişi yaşamını yitirdi.
29.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:15
İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 84 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 4 bin 350'ye çıktı.
İsveç'te son bir günde 84 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 350'ye yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 749 artarak, 36 bin 476'ya yükseldi.
Kaynak: DHA