İsveç'te son 24 saatte 749 yeni koronavirüs vakası
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İsveç'te son 24 saatte 749 yeni koronavirüs vakası

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 84 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te son 24 saatte 749 yeni koronavirüs vakası
29.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:15

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 84 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 4 bin 350'ye çıktı.

İsveç'te son bir günde 84 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 350'ye yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 749 artarak, 36 bin 476'ya yükseldi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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