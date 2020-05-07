İsveç'te son 24 saatte 705 koronavirüs vakası

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 99 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 99 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 3 bin 40'a çıktı.

İsveç'te son bir günde 99 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 40'a yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 705 artarak, 24 bin 623'e çıktı.

Kaynak: DHA