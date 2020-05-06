İsveç'te son 24 saatte 702 koronavirüs vakası

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 87 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 87 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 2 bin 941'e çıktı.

İsveç'te son bir günde 87 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 941'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 702 artarak, 23 bin 918'e çıktı.

Kaynak: DHA