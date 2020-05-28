İsveç'te son 24 saatte 639 yeni koronavirüs vakası İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 4 bin 266'ya çıktı.

İsveç'te son bir günde 46 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 266'ya yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 639 artarak, 35 bin 727'ye yükseldi.

Kaynak: DHA