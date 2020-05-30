İsveç'te son 24 saatte 637 yeni koronavirüs vakası İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 45 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 45 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 4 bin 395'e çıktı.

İsveç'te son bir günde 45 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 395'e yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 637 artarak, 37 bin 113'e yükseldi.

Kaynak: DHA