İsveç'te son 24 saatte 602 yeni koronavirüs vakası
İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi.
12.05.2020 16:54 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:54
İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 3 bin 313'e çıktı.
İsveç'te son bir günde 57 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 313'e yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 602 artarak, 27 bin 272'ye çıktı.
Kaynak: DHA