İsveç'te son 24 saatte 198 yeni koronavirüs vakası İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 78 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 78 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 4 bin 795'e çıktı.

İsveç'te son bir günde 78 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 795'e yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 198 artarak, 46 bin 814'e yükseldi.

Kaynak: DHA