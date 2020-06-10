İsveç'te son 24 saatte 198 yeni koronavirüs vakası
İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 78 kişi yaşamını yitirdi.
10.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:11
İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 78 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 4 bin 795'e çıktı.
İsveç'te son bir günde 78 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 795'e yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 198 artarak, 46 bin 814'e yükseldi.
Kaynak: DHA