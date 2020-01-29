İsveç'te siyasetçi ve aktivistlerden Trump'ın sözde barış planına tepki

29.01.2020 23:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:40

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler ve İsveçli aktivistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.



Linde, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "ABD'nin planı iki devletli çözümden bahsediyor fakat eşit olmayan şartlarda. Batı Şeria'nın İsrail tarafından bütünüyle ilhak edilmesi uluslararası hukuka aykırıdır. İsveç ve Avrupa Birliği (AB) iki devletli çözüm istiyor." dedi.



"Saçma, tehlikeli ve tek taraflı plan"



Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Failler de Trump'ın açıkladığı sözde barış planına Facebook hesabından tepki gösterirken, "Trump'ın barış planı saçma, tehlikeli ve tek taraflı. Bu plan 'İsrailliler ve Filistinlilerin birbirlerini boğazlamayı devam ettirecek düzeyde. Eski Yugoslavya bile bu durum karşısında cennet adası gibi kalacak." ifadesini kullandı.



İsveçli aktivistlerin kurduğu "Filistinliler Grubu" ise "Uluslararası hukuku savun, Trump'ı reddet" başlığı ile açıklama yayımladı.



Açıklamada, planın Filistin'in hakları tamamen görmezden gelirken, İsrail'in iştah ve arzularının yerine getirildiği belirtildi.



Plan uygulandığı zaman Filistin devletinin ortadan kalkacağının altı çizilen açıklamada, iki devletli çözüm sürecinin imkansız hale geleceği ifade edildi. İsrail'in işgalinin sonlandırılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, uluslararası güçlerin Trump'ın planını reddetmesi istendi.

Kaynak: AA