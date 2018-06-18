İsveç'te Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

İSVEÇ'in üçüncü büyük kenti olan Malmö'de meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Amerikan medyasına da yansıyan haberlere göre, görgü tanıkları 15-20 el silah sesi duyduklarını aktardı. Malmö Polis Sözcüsü Stephan Soderholm, olayın meydana geldiği bölgeyi kontrol altına aldıklarını söyledi. Yaralılar ve görgü tanıkları ile görüştüklerini de aktaran Soderholm, olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini ve toplumsal alarm verilmediğini belirtti. - York