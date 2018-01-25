İsveç'te Açık Alanlarda Sigara İçme Yasağı

Avrupa'da ilk defa İsveç'te kafelerin açık alanlarında ve restoranların dışında da sigara içmek yasaklanıyor.

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İsveç'te birçok açık alanda sigara içme yasağı getiriliyor. Sigaraya eş değer olan elektronik sigara ve tütün içermeyen uyarıcılar da yasağa dahil olacak. İsveç Sosyal İşler Bakanı Basın Danışmanı konuya ilişkin gazetecilerin yasaklanma sebebini sormaları üzerine, "Yorum yok" dedi. Tiryakilerin nerede sigara içebileceği belirsiz.

Yasağa göre, İsveç'in tüm şehirlerinde restoran dışındaki teraslarda, binaların ortak alanlarında, otobüs duraklarında, spor alanlarında ve oyun parklarında sigara içilemeyecek.