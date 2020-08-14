İsveç'te seyahat acentesi Vingresor, Yunanistan'a programlarını iptal etti İsveç'te seyahat acentelerinden Vingresor, Yunanistan'ın turistlerden talep ettiği yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin maliyeti nedeniyle 17 Ağustos'tan Ekim ayına kadar ülkeye planlanan tüm uçuşları iptal etti.

İsveç'te seyahat acentelerinden Vingresor, Yunanistan'ın turistlerden talep ettiği yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin maliyeti nedeniyle 17 Ağustos'tan Ekim ayına kadar ülkeye planlanan tüm uçuşları iptal etti.

İsveç'in en büyük seyahat acentelerinden Vingresor, 17 Ağustos'tan itibaren Ekim ayına kadar Yunanistan'a planlanan tüm seyahat programlarını iptal etti. Söz konusu durumdan yaklaşık 3 bin kişinin etkileneceği ifade edildi. İptallerin nedeni ise 17 Ağustos'tan itibaren Yunanistan'ı ziyaret edecek tüm İsveçlilerin ülkeye gelmeden önce yeni tip korona virüs (Covid-19) testi yaptırmalarının istenmesi. Testin son 3 güne ait olma şartı bulunurken, test ücretinin de yolcular tarafından ödenmesi gerekiyor. Vingresor seyahat acentesine göre Covid-19 testi kişi başına 2 bin İsveç kronuna (195 euro) mal oluyor.

Vingresor İletişim Müdürü Fredrik Henriksson İsveç basınına yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın yaptığı bu olay maliyeti yükseltiyor. Biz yakın gelecekte Yunanistan'a gezi düzenlememe kararı aldık" dedi.

Seyahatleri iptal edilen yaklaşık 3 bin yolcunun paralarının iade edileceğini belirten Henriksson, "Artık yaz sezonunun sonundayız. Kış programlarına odaklanmamız lazım" şeklinde konuştu. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA