İsveç'te sahte PCR testi sonucu seyahat belgesi veren şirketin lisansı iptal edildi
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İsveç'te sahte PCR testi sonucu seyahat belgesi veren şirketin lisansı iptal edildi

İsveç'te sahte PCR testi sonucu seyahat belgesi veren şirketin lisansı iptal edildi
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaklaşık 100 bin kişiye sahte negatif PCR testi ile seyahat belgesi düzenlediği iddia edilen özel sağlık şirketi "Doktor Grubu"nun çalışma lisansının iptal edildiği duyuruldu.

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaklaşık 100 bin kişiye sahte negatif PCR testi ile seyahat belgesi düzenlediği iddia edilen özel sağlık şirketi "Doktor Grubu"nun çalışma lisansının iptal edildiği duyuruldu.

Stockholm İl İdare Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu özel sağlık şirketinin ülke genelinde yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi sattığı yönünde soruşturma başlatılması sonucu çalışma lisansının iptal edildiği belirtildi.

Stockholm Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şirketin sahibi doktor Hammad Al-Saaid ile birlikte 3 kişinin evrakta sahtecilik suçundan dolayı gıyabında tutuklama bulunduğunu hatırlatılırken, bu kişilerin ev ve sağlık ocaklarına yapılan baskınlarda kendilerine ulaşılamadığı bildirildi.

Expressen gazetesi de şirketin yurt dışına çıkan yaklaşık 100 bin kişiye verdiği sahte PCR testleri sonucunda milyon dolarlık vurgun yaptığını öne sürdü.

İsveç'te devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarında PCR testi yapılmasına rağmen seyahat belgesi verilmiyor. Bu nedenle yurt dışına çakacaklar özel sağlık şirketlerinden 150 avro karşılığı PCR testi yaptırıp seyahat belgesi alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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