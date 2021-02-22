İsveç'te Rusya adına casusluk yapan kişi tutuklandı

İsveç'in Göteborg kentinde bir kişi, Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

İsveç'in Göteborg kentinde bir kişi, Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, otomotiv üreticisi Volvo ve ağır araç üreticisi Scania şirketlerinin gizli teknik bilgilerini ele geçiren İsveç vatandaşının bu bilgileri para karşılığı Rusya'ya sattığı belirtildi.

Söz konusu kişi hakkında casusluk suçlamasıyla iddianame düzenleyen Savcı Mats Ljungqvist, gizli bilgileri 1000 avro ila 3 bin avro karşılığında Rusya'ya sattığı belirlenen 47 yaşındaki İsveçlinin yakalandığı sırada gizli bilgilere karşılık 2 bin 850 avro aldığını saptadıklarını bildirdi.

İsveç Gizli İstihbarat Teşkilatı (SAPO), 2019'da Rusya için istihbarat topladığından şüphelenilen kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş