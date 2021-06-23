İsveç'te Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesi için eylem yapıldı
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İsveç'te Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesi için eylem yapıldı

İsveç'te Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesi için eylem yapıldı
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin'in insan hakları ihlallerini protesto amacıyla Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesi çağrısında bulunuldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin'in insan hakları ihlallerini protesto amacıyla Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesi çağrısında bulunuldu.

İsveç Uygur Maarif Derneği tarafından düzenlenen eyleme Tibet Derneği, Hong Kong Derneği ve Moğol Komitesi destek verdi.

Stockholm'de bulunan İsveç Olimpiyat Komitesi binası önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, "Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na boykot", "Çin Uygur Türklerine işkence yapıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

İsveç Uygur Maarif Derneği Başkanı Nijat Turgun, burada yaptığı konuşmada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesini istedi.

Dünyanın farklı bölgelerinde Çin'i protesto eden 180'den fazla insan hakları örgütünün konu hakkında bildiri yayımladığını hatırlatan Turgun, "2008'de kış olimpiyatları Çin'e verilmesine rağmen alınan kararın yanlış olduğu ortaya çıktı. Çin, geçen bu zaman içinde de insan hakları konusunda daha büyük ihlallere imza attı. Daha da kötüye giden insan hakları ihlalleri karşısında harekete geçmeyi reddeden Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni hala aynı konumda görüyoruz." dedi.

İsveç'te Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesi için eylem yapıldı
İsveç'te Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesi için eylem yapıldı
İsveç'te Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesi için eylem yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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