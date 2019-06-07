İsveç'te patlama: En az 19 kişi yaralandı
İsveç'in güneyinde yer alan Linkoping kent merkezinde meydana gelen patlamada 19 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. İsveç polisinin yaptığı açıklamada patlama nedeniyle çevredeki binaların da hasar gördüğü bildirildi.
Patlama nedeninin henüz belli olmadığını açıklayan polis, olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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