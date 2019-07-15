İsveç'te paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 9 kişi hayatını kaybetti
İsveç’te serbest paraşütle atlama turuna çıkan bir uçak düştü, olayda 9 kişi hayatını kaybetti.
İsveç'te serbest paraşütle atlama turuna çıkan bir uçak kaza yaptı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyindeki Umea kentinde paraşütçüleri taşıyan uçak Umea Havaalanı'ndan kalkıştan kısa bir süre sonra Ume Nehri üzerindeki bir adaya düştü.
Emniyet yetkililerinden Peder Jonsson, uçak kazasında hayatını yitirenlerin paraşütle atlama turuna çakın kişiler olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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