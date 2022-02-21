İsveç'te Öğrendi Diyarbakır'da Üretiyor - Haberler
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İsveç'te Öğrendi Diyarbakır'da Üretiyor

DailyMotion.com - Güncel
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Eşinin işi nedeniyle gittiği İsveç'te hobi olarak çikolata yapımını öğrenen Sevgi Dağhan, Diyarbakır'a dönerek, imalathane açtı.

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Eşinin işi nedeniyle gittiği İsveç'te hobi olarak çikolata yapımını öğrenen Sevgi Dağhan, Diyarbakır'a dönerek, imalathane açtı. Yanına beş kadın alarak imalathane açan Dağhan, ürettiği çikolataları Türkiye'nin dört bir yanına satıyor

DailyMotion.com - Güncel

Diyarbakır, Türkiye, İsveç, Güncel, Haberler

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