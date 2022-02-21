İsveç'te Öğrendi Diyarbakır'da Üretiyor

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Eşinin işi nedeniyle gittiği İsveç'te hobi olarak çikolata yapımını öğrenen Sevgi Dağhan, Diyarbakır'a dönerek, imalathane açtı. Yanına beş kadın alarak imalathane açan Dağhan, ürettiği çikolataları Türkiye'nin dört bir yanına satıyor

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