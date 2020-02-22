İsveç'te nakit paranın sonu mu? Merkez bankası e-kron için pilot program başlatıyor

22.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:54

İsveç Merkez Bankası Riksbank, yeni dijital para biriminin halk tarafından nasıl kullanılacağını göstermeyi amaçlayan pilot bir program başlatıyor.



Riksbank'ın pilot proje açıklaması, blok zinciri teknolojisine dayanan kendi dijital para birimi e-kronu üreteceğini duyurduktan yıllar sonra geldi. Euronews.com'da Görüntüle