İsveç'te nakit paranın sonu mu? Merkez bankası e-kron için pilot program başlatıyor
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İsveç'te nakit paranın sonu mu? Merkez bankası e-kron için pilot program başlatıyor

İsveç Merkez Bankası Riksbank, yeni dijital para biriminin halk tarafından nasıl kullanılacağını göstermeyi amaçlayan pilot bir program başlatıyor.

22.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:54
İsveç'te nakit paranın sonu mu? Merkez bankası e-kron için pilot program başlatıyor

Riksbank, yeni dijital para biriminin halk tarafından nasıl kullanılacağını göstermeyi amaçlayan bir program başlatıyor.


Riksbank'ın pilot proje açıklaması, blok zinciri teknolojisine dayanan kendi dijital para birimi e-kronu üreteceğini duyurduktan yıllar sonra geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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