İsveç'te nakit para tarihe karışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsveç'te nakit para tarihe karışıyor

15.12.2020 12:56 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:59
İsveç'te nakit para tarihe karışıyor

İsveç, ulusal para birimi kronu, dijital para birimiyle değiştirmek için harekete geçti.

İsveç, ulusal para birimi kronu, dijital para birimiyle değiştirmek için harekete geçti.

Dünyanın en az nakit para kullanan ülkeleri arasında yer alan İsveç, ulusal para birimi olan kronu dijital para birimiyle değiştirmeye hazırlandığını açıklandı. İsveç Finansal Piyasalar Bakanı Per Bolund, projenin 2022'de hayata geçirilmesinin planlandığını duyurdu.

'GÜVENLİ ŞEKİLDE İŞLEMESİ ÇOK ÖNEMLİ'Bolund, "Dijital ödemelerde piyasasının güvenli bir şekilde işlemesi ve herkesin kullanımına açık olması çok önemli"dedi ve "Bir dijital para biriminin nasıl tasarlandığının, hangi teknolojilerin kullanıldığının tüm finansal sistem için büyük sonuçları olabilir" diye ekledi.İsveç Merkez Bankası Başkanı Stefan Ingves, Ekim ayındaki açıklamasında e-kron ihraç edilmesi konusundaki herhangi bir kararın siyasi düzlemde alınması gerektiğini vurgulamış,"Bu karar yasal bir temel ve siyasi destek gerektirir" ifadelerini kullanmıştı.NAKİT PARA KULLANIMI PANDEMİDE GERİLEDİİsveç'te 2010 yılında yüzde 40 olan nakit kullanımı, 2016'da yüzde 15'e düştü. İsveç Ulusal Bankası, nakit kullanımına yönelik talebin koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle azaldığını ve nakit para kullanımının şu anda tüm ödemelerin yüzde 10'undan daha azını oluşturduğunu açıkladı.'ÇİN DİJİTAL PARADA ÖNDE'

Çin de dijital yuanı ülke içindeki e-ticaretplatformlarında tanıttı . Ancak Çin'in amacı, ekonomisindeki tüm nakit işlemlerini dijital parayla değiştirmeyi amaçlayan İsveç kadar kapsamlı değil. Çin'in dijital para birimi, ekonomisindeki diğer ödeme yöntemlerinin yanında yer alacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Chirtine Lagarde ay başında yaptığı açıklamada, dijital para biriminin çıkarılması konusunda hazırlıklarda, Çin'in, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'deki çalışmaların da ilerisinde olduğunu söylemişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu
Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti
Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti
Beitar Jerusalem: Neden bir Arap yatırımcı İsrail'in 'en ırkçı kulübüne' para akıtıyor?
Beitar Jerusalem: Neden bir Arap yatırımcı İsrail'in 'en ırkçı kulübüne' para akıtıyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Serdar Ortaç Defne Samyeli Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsveç'te nakit para tarihe karışıyor | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:00:37. #1.14#
title