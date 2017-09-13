İsveç'te Müslümanların Kurduğu İlk Partinin Seçim Kaydı Yapıldı

İsveç'te 2018 yılında yapılacak seçimler için Müslümanların kurduğu ilk parti olan Yasin Partisi'nin başvuru kaydının yapıldığı açıklandı. İsveç Adalet Bakanlığı'na 2018 yılında yapılacak seçimler için Müslümanların kurduğu ilk parti olma özelliği taşıyan Yasin Partisi'nin başvuru kaydının yapıldığı açıklandı. Genel seçimlerde il genel meclisi ve belediye seçimlerine girmesi bekleniyor. Parti, İsveç'te bulunan yabancılar ve Müslümanlar arasında işsizliği en az düzeye düşürmeyi hedefliyor.



Öte yandan Amerikan Düşünce Merkezi "Pew Research Center"a göre 2010 yılında İsveç'te 451 bin Müslümanın yaşadığı, tahminlere göre 2030 yılında sayının 993 bine yükselebileceği bildirilmişti. Ancak sayının Suriye, Afganistan ve Ortadoğu'daki savaşın ardından göçle birlikte bu rakama ulaşıldığı kaydedildi. EXPO dergisinin kurucusu Tobias Hubinette ise "Önümüzdeki senelerde İsveç nüfusunun yüzde 10.2'si Müslümanlardan oluşacak "dedi.



(Metin Altınışık / İHA)