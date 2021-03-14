STOCKHOLMS - İsveç'te Müslüman çocukların eğitim gördüğü okul kundaklandı
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STOCKHOLMS - İsveç'te Müslüman çocukların eğitim gördüğü okul kundaklandı

14.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:47

İsveç'in Örebro kentinde Müslüman çocukların eğitim gördüğü "Alsalamskolan" isimli özel bir okulda yangın çıktığı bildirildi.

İsveç'in Örebro kentinde Müslüman çocukların eğitim gördüğü "Alsalamskolan" isimli özel bir okulda yangın çıktığı bildirildi.

Okul Müdürü Hussein Aldaodi, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki kişinin okulu kundakladığını tespit ettiklerini ve görüntüyü polise verdiklerini söyledi.

Aldaodi, "Görüntülerde maskeli iki kişi okulun alt kattaki camları kırıyor, içeri yanıcı maddeler atıyor. Sabahın erken saatlerde olması nedeniyle tek tesellimiz okulda hiç kimsenin bulunmamasıydı." ifadelerini kullandı.

Okulda inceleme başlatan polis, soruşturma başlattı.

STOCKHOLMS - İsveç'te Müslüman çocukların eğitim gördüğü okul kundaklandı
STOCKHOLMS - İsveç'te Müslüman çocukların eğitim gördüğü okul kundaklandı
STOCKHOLMS - İsveç'te Müslüman çocukların eğitim gördüğü okul kundaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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