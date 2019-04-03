İsveç'te Miraç Kandili
İsveç'in başkenti Stockholm'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı başkentteki Fittja Ulu Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Cami görevlisi Cihat Kullay, Miraç Kandili'nin anlam ve önemini anlatarak, "Miraç, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in şahsında insanlığa açılan sınırsız bir yükseliş ufku, varlığın özüne yolculuktur." dedi.
Kaynak: AA