İsveç'te meydana gelen patlamada 16 kişi yaralandı

İsveç'in Göteborg kentinde meydana gelen patlamada 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Göteborg'da nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama oldu.

Polis sözcüsü Martin Hallberg, patlamanın yerel saatle 04.48'de, Annedal bölgesindeki bir binada meydana geldiğini söyledi.

Patlama nedeniyle çıkan yangına 15 itfaiye aracının müdahale ettiğini belirten Hallberg, 16 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.