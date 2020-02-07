İsveç'te mağazada Somalili kadına ırkçı hakaret

07.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:34

İsveç'in Uppsala kentinde H&M mağazasında 2 çocuğunun yanında ırkçı hakarete uğradığını söyleyen Somali asıllı Kifayo Yosif, mağaza çalışanının kendisinden özür dilemesini istedi.



İsveç'in Aftonbladet gazetesinin haberine göre, Kifayo Yosif, mağazada alışveriş yaparken 6 aylık bebeği ve 2 yaşındaki çocuğunun yanında ırkçı hakarete maruz kaldığını söyledi.



Maymun benzetmesi



Beğendiği bir elbiseyi denemek için prova odasına gittiğinde yaşlı birinin kendisini "Muz geliyor." diyerek maymuna benzettiğini anlatan Yosif, "Mağaza çalışanı da bu çirkin hakarete gülerek beni küçük düşürdü. Kendimi çocukların yanında inanılmaz derecede onuru kırılmış ve üzgün hissettim." dedi.



Rengini kendinin seçmediğine işaret eden Yosif, "İnsanlar seçme hakkı olmadığı bir durumdan dolayı nasıl küçük düşürülüp alay ediliyor anlamış değilim. İsveçli olmadığımız halde bu mağazaya yıllık ciddi bir meblağ ödüyoruz. Hala bizi küçük görüyorlar." diye konuştu.



Yosif, durumu mağaza yetkililerine iletmesine rağmen, ırkçı şakaya gülen çalışanın halen kendisinden özür dilemediğini kaydetti.

Mağazadan açıklama

H&M İletişim Başkanı Johanna Roos, olayın duyulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için herkes eşit değerdedir. H&M'de çalışanlar da bu çerçevede herkese saygılı davranmalıdır. Müşterinin anlattıklarını ciddiye alarak yakından ilgileniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Markanın reklam afişinde, 2 yıl önce, siyah bir çocuğa "ormandaki en havalı maymun" yazan bir tişört giydirmesi tepkilere neden olmuş, H&M ırkçılıkla suçlanmıştı.

Kaynak: AA