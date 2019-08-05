İsveç'te lisanslı dilencilik dönemi başladı: 8 kişi belge aldı

İsveç'te başkent Stockholm'un batısındaki Eskilstuna, ülkede dilencilere kayıt ücreti getiren ilk kasaba olurken şimdiden 8 kişi lisans aldı.

Uygulama 1 Ağustos'ta yürürlüğe girerken artık sokaklarda insanlardan para istemek için dilenciler lisans almak ve bunun için kayıt ücreti ödemek zorunda. İzin belgesi için dilencilerin 250 SEK (yaklaşık 145 TL) ödemeleri ve bir kimlik belgesine sahip olmaları gerekiyor. İzni olmadan dilencilik yapanlar 4000 İsveç kronuna (yaklaşık 2300 lira) kadar cezaya çarptırılacak. Euronews.com'da Görüntüle