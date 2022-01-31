İsveç'te Kraliyet Sarayı üzerinde drone uçuran Rus tutuklandı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kraliyet ailesine ait Drottningholm Sarayı üzerinde izinsiz drone uçuran Rus vatandaşının tutuklandığı bildirildi.

İsveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatından (SEPO) yapılan açıklamada, 40 yaşındaki bir Rus vatandaşının, yasak bölge olan Drottningholm Sarayı üzerinde drone uçurduğu belirtildi.

Açıklamada, tutuklanan Rus vatandaşının sarayın üzerinde neden drone uçurduğu hakkında bilgi verilmedi.

Öte yandan İsveç'in Baltık Denizi kıyısında bulunan Forsmark ve Oskarshamn nükleer santralleri üzerinde 14 Ocak'ta iki büyük insansız hava aracı (İHA) uçurulmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. İnsansız hava araçlarının büyük olduğu ve sert rüzgara dayanabildikleri açıklanmıştı.