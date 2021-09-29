İsveç'te Kovid-19 önlemleri kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsveç'te Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

AA / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel
İsveç'te Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle virüse karşı alınan tüm önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle virüse karşı alınan tüm önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Haziran 2021'den itibaren gevşetilmeye başlanan Kovid-19 kısıtlamalarının bugün sona erdiği belirtildi.

Ülke genelinde 18 yaşın üzerindekilerin yüzde 83,6'sına ilk doz aşı yapıldığı, iki doz aşı yapılanların oranın ise yüzde 76,5'e ulaştığı bildirilen açıklamada, bugünden itibaren üçüncü doz aşılamanın başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ile PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.

1 Ekim 2021'den itibaren seyahat yasaklarını kaldırıyor

İsveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Ekim 2021'den itibaren tüm ülkelere seyahat yasaklarının kaldıracağını duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı da 20 Eylül'den itibaren çift aşı sertifikası bulunan Türkiye vatandaşlarına seyahat yasaklarının kaldırıldığına yönelik bir açıklama yapmıştı.

Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 851'e çıktı, vaka sayısı da 1 milyon 149 bin 407'e yükseldi.

Öte yandan İsveç'ten önce 10 Eylül'de Danimarka, 25 Eylül'de Norveç Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran Avrupa ülkeleri olmuştu.

Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız oldu

İsveç'te Kovid-19 ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisinin başarısız olması nedeniyle 24 Aralık 2020 ile 1 Haziran 2021 arasında virüse karşı yeni tedbirler alınmıştı.

İsveç hükümetinin Kovid-19 stratejisini inceleyen Korona Komisyonunun yayımladığı raporda, Kovid-19'la mücadelede hafif önlemler alınan ülkede sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğu bildirilmişti.

Salgında özellikle yaşlıların korunamadığının altı çizilen raporda, "Huzurevlerinde çalışanların büyük bölümü virüs kriziyle mücadelede yalnız bırakıldı. Huzurevlerinde geç önlemler alındı, yaşlılar korunamadı." ifadeleri kullanılmıştı.

İsveç'te Kovid-19'dan dolayı hayatını yitirenlerin sayısının, sert önlemler alan ve uzun süre kapanan Finlandiya, Norveç ve Danimarka'nın toplamından 3 kat fazla olması da büyük eleştirilere neden olmuştu.

İsveç'te Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

İsveç'te Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri
Selçuk Üniversitesi'ni karıştıran ifşa! Aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar

Selçuk Üniversitesi'ni karıştıran ifşa! Aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar

 200'den fazla belirtisi olan Uzun Kovid'in, vücutta bulunan gizli virüsleri aktif hale getirdiği için aylarca sürdüğü öğrenildi

200'den fazla belirtisi olan Uzun Kovid'in, vücutta bulunan gizli virüsleri aktif hale getirdiği için aylarca sürdüğü öğrenildi

 Son dakika! DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını döneminde 83 cinsel istismar vakası tespit etti

Son dakika! DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını döneminde 83 cinsel istismar vakası tespit etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Esra Erol
Magazin Gülben Ergen
Spor Jerome Powell Esra Erol Ali Palabıyık Valentin Rosier Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yemek Tarifleri Mehmet Fatih Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsveç'te Kovid-19 önlemleri kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 15:20:22. #1.11#