STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden 20 kişi gözaltına alındı
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STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden 20 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirleri protesto eden 20 kişi gözaltına alındı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirleri protesto eden 20 kişi gözaltına alındı.

İsveç'te 6 Haziran Ulusal Milli Bayram nedeniyle göstericiler, başkent Stockholm'de yürüyüş düzenlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Kovid-19 kısıtlamalarına yönelik protestoya dönüştü.

Berzelii Parkı'nda toplanan göstericiler, ülkede uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarına karşı "Ulusal özgürlük, yasaklara hayır", "Aşı yalan, insanlara çip takılıyor" ve "Kovid-19 gerçek değil" sloganları attı.

Göstericiler, pankartlar ve sloganlar eşliğinde şehir merkezine yürüdü.

Polis, göstericilerden, sayılarını sosyal mesafeyi koruyacak şekilde 100 kişiye düşürmesini istedi.

Uyarıları dikkat almayan göstericilere müdahale eden polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.

STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden 20 kişi gözaltına alındı
STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden 20 kişi gözaltına alındı
STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden 20 kişi gözaltına alındı
STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden 20 kişi gözaltına alındı
STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden 20 kişi gözaltına alındı
STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden 20 kişi gözaltına alındı
STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden 20 kişi gözaltına alındı
STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden 20 kişi gözaltına alındı
STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden 20 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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