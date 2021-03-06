İsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi
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İsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

06.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:22
İsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler protesto edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler protesto edildi.

Salgınla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini izlenen İsveç'te, kendilerine "Milenyum" ismini veren bir grup, virüse karşı alınan hafif önlemlerin de kaldırılmasını istedi.

Stockholm'ün Medbargareplatsen bölgesinde toplanan yüzlerce kişi sosyal mesafeyi hiçe sayarak, insanların özgürlüklerinin kısıtlandığını öne sürdü.

Aşı karşıtı sloganlar atan eylemciler, hükümetin bilinmeyen aşılarla insanlar üzerinde deney yapılmasına izin verdiğini iddia etti.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, polise karşı koyan 15 kişi gözaltına alındı.

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, restoranlarda saat 20.00'dan sonra içki satışının durdurulmasını ve restoranların 20.30'da mecburi olarak kapatılmasını eleştiren dövizler taşıdı.

Can kaybı 13 bini geçti

10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 003'e çıktı.

Vaka sayısı da 684 bin 961'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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