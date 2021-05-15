STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları 4'üncü kez protesto edildi
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STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları 4'üncü kez protesto edildi

STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları 4'üncü kez protesto edildi
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları 4'üncü kez protesto edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları 4'üncü kez protesto edildi.

Kendilerine "Milenyum" ismini veren grubun yüzlerce üyesi Stockholm'ün Kungstragarden Meydanı'nda toplandı.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlenen gösteride, siyasetçiler aleyhinde sloganlar atıldı.

İki ayda 4 protesto

Grubun lideri Filip Sjöström, iki ay içinde 4'üncü kez Kovid-19 kısıtlamalarını protesto ettiklerini aktararak, özellikle restoranların saat 20.30'dan sonra kapanmasını eleştirdi.

Ellerinde, "Gerçekleri halktan saklamayın, koronavirüs yalan" pankartı taşıyan göstericiler, şehir merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken 4 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 275'e çıktı. Vaka sayısı da 1 milyon 037 bin 126'ya yükseldi.

STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları 4'üncü kez protesto edildi
STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları 4'üncü kez protesto edildi
STOCKHOLM - İsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları 4'üncü kez protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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